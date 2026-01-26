메뉴
원로배우 남정희 별세

이은주 기자
이은주 기자
수정 2026-01-26 00:04
입력 2026-01-26 00:04
이미지 확대
배우 남정희. 한국영화데이터베이스(KMDb) 제공
배우 남정희.
한국영화데이터베이스(KMDb) 제공


원로배우 남정희가 별세했다. 84세.

원로영화인회와 유족 등에 따르면 고인은 지난 22일 자택에서 세상을 떠났다. 1년 전 척추 수술 후 건강이 악화된 것으로 알려졌다.

1962년 영화 ‘심청전’으로 데뷔한 고인은 300편이 넘는 영화에 출연했다. 임권택 감독의 ‘축제’(1996), ‘창’(1997), ‘춘향뎐’(2000), 배창호 감독의 ‘정’ 등 다양한 작품에 출연﻿해 연기력을 인정받았다. 또한 영화 ‘늑대소년’(2012)과 ‘내가 살인범이다’(2012) 등의 작품에서 노모 역을 ﻿소화했다. 드라마 ‘모래시계’ (1995), ‘로맨스’(1998), ‘검사 프린세스’(2010), ‘넝쿨째 굴러온 당신’(2012), ‘주군의 태양’(2013) ‘명불허전’(2017), ‘타인은 지옥이다’(2019) 등에도 출연했다.

이 같은 공로를 인정받아 제48회 대종상영화제에서는 특별연기상을 수상하기도 했다.



빈소는 연세대 신촌세브란스 병원에 마련됐다. 발인은 26일.

이은주 기자
2026-01-26 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
