●김창년(전 KGC인삼공사 감사)씨 별세, 김상일(성원FC 상무)·지현·지수·희수씨 부친상, 장정현(경향신문 전무)·박종운(성원FC 대표)·김대진(디바이오 대표)씨 장인상 = 18일 연세대 세브란스병원, 발인 20일. (02)2227-7500●최위석씨 별세, 허도학(전 경남신문 서울정치부장)·정애·진희·정하씨 모친상, 설계순씨 시모상, 변수연(서울경제신문 기자)씨 외조모상 = 17일 이대목동병원 장례식장, 발인 19일. (02)2650-5121 2026-01-19 23면