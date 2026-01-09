피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2026/01/09/20260109031006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-09 00:29 입력 2026-01-09 00:29 ●변효진(부산경제진흥원 동반성장팀장)씨 별세, 임성준(세계일보 제주 주재기자)씨 부인상=7일 제주부민장례식장, 발인 10일 오전 6시 40분. (064)742-5000●김태선씨 별세, 김재청·재의·재박(전 프로야구 감독)·연경씨 모친상, 고경애·사공희·정복희씨 시모상=8일 삼육서울병원, 발인 10일. (02)2215-4444 2026-01-09 31면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지