‘톰과 제리’ ‘싱글벙글쇼’ 성우 송도순 하늘의 별 되다

이미지 확대 성우 송도순.

연합뉴스

2026-01-02 32면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

만화영화 ‘톰과 제리’ 등으로 목소리를 알렸던 성우 송도순이 지난달 31일 서울 건국대병원에서 지병으로 세상을 떠났다고 유족이 1일 전했다. 76세.1949년 황해도에서 태어난 고인은 중앙여고를 거쳐 중앙대 연극영화학과를 중퇴했다. 대학생이었던 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사했다. 1980년 언론통폐합 이후 KBS에서 성우로 활동했다. ‘산다는 것은’, ‘사랑하니까’, ‘달수 시리즈’, ‘간이역’ 등 방송 드라마에도 출연했다. ‘싱글벙글쇼’, ‘저녁의 희망가요’, ‘명랑콩트’ 등을 진행하기도 했다.MBC에서 방영됐던 ‘톰과 제리’의 해설을 맡으며 대중과 친숙해졌다. 1972년 ‘이겨라 깐돌이’라는 제목으로 처음 전파를 탔던 ‘톰과 제리’의 해설은 다양한 버전이 있지만, 고인의 목소리가 가장 유명하다. 만화영화 ‘101마리 달마시안’, ‘내친구 드래곤’ 등에도 목소리를 남겼다.TBS 개국 후 1990∼2007년 성우 배한성씨와 함께 ‘함께 가는 저녁길’을 진행했다. ‘똑소리 아줌마’라는 별명이 붙었다.‘세바퀴’, ‘공감토크쇼 놀러와’ 등 TV 프로그램에도 자주 출연했다. 2015년 한국관광 명예홍보대사를 맡았다. 배한성, 양지운씨 등과 함께 스페셜스피치아카데미(SSA)를 개설해 원장으로 일했다. 1975년 대한민국 방송대상 라디오부문 대상, 2020년 보관문화훈장을 받았다.유족은 남편 박희민씨와 아들 박준혁·박진재, 며느리 채자연·김현민씨 등이 있다. 빈소는 서울아산병원, 발인은 3일 오전 6시 20분이다.오경진 기자