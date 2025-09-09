대한매일상회 바로가기
[부고] 박석훈(아시아투데이 사업국장·전 대우건설 상무)씨 부친상

수정 2025-09-09 08:26
입력 2025-09-09 08:26
●박생칠(향년 85세)씨 별세, 박경훈·박석훈(아시아투데이 사업국장·전 대우건설 상무이사)·박철훈(파라다이스 카지노 차장)씨 부친상, 강미선·박지영·최미란(파라다이스호텔 부산 부장)씨 시부상 = 7일 오후 5시, 해운대백병원 장례식장 105호실(8일 오후 3시부터 조문 가능), 발인 10일 오전 8시30분, 장지 김해하늘공원. 051-893-4444
