프로야구 출범 주도 이용일 전 KBO 총재 대행 별세

이미지 확대 프로야구 출범을 주도했던 이용일 전 한국야구위원회(KBO) 총재 직무대행의 빈소가 8일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련돼 있다.

프로야구 출범에 주도적인 역할을 했던 이용일 전 한국야구위원회(KBO) 총재 직무대행이 지난 7일 숙환으로 별세했다. 94세.KBO는 8일 별세 소식을 알리면서 “고인의 공로를 기려 KBO장으로 장례를 치르기로 했다”고 밝혔다. KBO장이 치러지는 것은 처음이다. 김응용 전 대한야구소프트볼협회장이 장례위원장을 맡았다.경동고와 서울대 상대를 나온 고인은 학창 시절부터 야구 선수로 활동했고 프로야구 출범 전 전북야구협회장과 대한야구협회 전무이사를 지냈다. 프로야구 출범 과정에서 기획 실무를 맡은 뒤 1981년 12월 KBO 초대 사무총장으로 선임돼 이듬해 국내 최고 프로스포츠의 태동을 이끌었다. 2011년에는 KBO 총재 직무대행을 맡았고 전북 프로야구 제10구단 유치를 위한 추진위원회 위원장﻿등 왕성한 활동을 펼쳤다. 빈소는 서울대병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 10일 오전 8시, 장지는 서울추모공원.박성국 기자