프로야구 출범 주도 이용일 전 KBO 총재 대행 별세

프로야구 출범에 주도적인 역할을 했던 이용일 전 한국야구위원회(KBO) 총재 직무대행이 지난 7일 숙환으로 별세했다. 94세.
KBO는 8일 별세 소식을 알리면서 “고인의 공로를 기려 KBO장으로 장례를 치르기로 했다”고 밝혔다. KBO장이 치러지는 것은 처음이다. 김응용 전 대한야구소프트볼협회장이 장례위원장을 맡았다.
경동고와 서울대 상대를 나온 고인은 학창 시절부터 야구 선수로 활동했고 프로야구 출범 전 전북야구협회장과 대한야구협회 전무이사를 지냈다. 프로야구 출범 과정에서 기획 실무를 맡은 뒤 1981년 12월 KBO 초대 사무총장으로 선임돼 이듬해 국내 최고 프로스포츠의 태동을 이끌었다. 2011년에는 KBO 총재 직무대행을 맡았고 전북 프로야구 제10구단 유치를 위한 추진위원회 위원장등 왕성한 활동을 펼쳤다. 빈소는 서울대병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 10일 오전 8시, 장지는 서울추모공원.
박성국 기자
2025-09-09 31면
