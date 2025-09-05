대한매일상회 바로가기
[부고]

수정 2025-09-05 01:27
입력 2025-09-05 01:27
●강주옥씨 별세, 강호창(엉터리 대표이사)·미다·주정·혜원씨 부친상, 김형근(SK에코플랜트 대표이사)·김정섭씨 장인상=3일 이대서울병원 장례식장, 발인 6일. (02)6986-4440

●송숙자씨 별세, 신범호씨 부인상, 신현숙·준봉(중앙일보 논설위원)·지훈(서울아산병원 영상의학과 교수)씨 모친상, 박덕순씨 장모상=3일 서울아산병원, 발인 6일. (02)3010-2000
