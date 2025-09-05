피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2025/09/05/20250905032005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-05 01:27 입력 2025-09-05 01:27 ●강주옥씨 별세, 강호창(엉터리 대표이사)·미다·주정·혜원씨 부친상, 김형근(SK에코플랜트 대표이사)·김정섭씨 장인상=3일 이대서울병원 장례식장, 발인 6일. (02)6986-4440●송숙자씨 별세, 신범호씨 부인상, 신현숙·준봉(중앙일보 논설위원)·지훈(서울아산병원 영상의학과 교수)씨 모친상, 박덕순씨 장모상=3일 서울아산병원, 발인 6일. (02)3010-2000 2025-09-05 32면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지