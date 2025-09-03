피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2025/09/03/20250903027003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-03 00:53 입력 2025-09-03 00:53 ●정영주씨 별세, 이수화씨 부인상, 이민걸(법무법인 화우 대표변호사)·순걸씨 모친상, 김현경·김희정씨 시모상, 이규석·규원·규희·규민·규리씨 조모상, 김중원씨 처조모상=1일 서울성모병원, 발인 4일. (02)2258-5922●차순수씨 별세, 김옥자씨 남편상, 차경환(김앤장법률사무소 변호사)·민경·영남씨 부친상, 김영희씨 시부상, 김헌준·김재형씨 빙부상 = 2일, 삼성서울병원 장례식장, 발인 4일. (02)3410-3151 2025-09-03 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지