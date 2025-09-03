대한매일상회 바로가기
[부고]

수정 2025-09-03 00:53
입력 2025-09-03 00:53
●정영주씨 별세, 이수화씨 부인상, 이민걸(법무법인 화우 대표변호사)·순걸씨 모친상, 김현경·김희정씨 시모상, 이규석·규원·규희·규민·규리씨 조모상, 김중원씨 처조모상=1일 서울성모병원, 발인 4일. (02)2258-5922

●차순수씨 별세, 김옥자씨 남편상, 차경환(김앤장법률사무소 변호사)·민경·영남씨 부친상, 김영희씨 시부상, 김헌준·김재형씨 빙부상 = 2일, 삼성서울병원 장례식장, 발인 4일. (02)3410-3151
2025-09-03 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
