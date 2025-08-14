메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[부고]

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-14 00:06
입력 2025-08-14 00:06
●기한도씨 별세, 설삼임씨 남편상, 기민호·동민(전 더불어민주당 의원)씨 부친상, 김수강·황남주씨 시부상, 기영준·영란·대명씨 조부상=13일 조선대병원 장례식장, 발인 15일. (062)220-3352

●김영희씨 별세 신용철(영국 요크대 경제학과 교수)·은철(ES 투어 대표)·용식씨(문화체육관광부 국민소통실 소통기반과장) 모친상=12일 연세대 신촌장례식장, 발인 14일 오전 8시. (02)2227-7500
2025-08-14 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기