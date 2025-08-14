피플 부고 [부고] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2025/08/14/20250814027005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-14 00:06 입력 2025-08-14 00:06 ●기한도씨 별세, 설삼임씨 남편상, 기민호·동민(전 더불어민주당 의원)씨 부친상, 김수강·황남주씨 시부상, 기영준·영란·대명씨 조부상=13일 조선대병원 장례식장, 발인 15일. (062)220-3352●김영희씨 별세 신용철(영국 요크대 경제학과 교수)·은철(ES 투어 대표)·용식씨(문화체육관광부 국민소통실 소통기반과장) 모친상=12일 연세대 신촌장례식장, 발인 14일 오전 8시. (02)2227-7500 2025-08-14 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지