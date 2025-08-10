메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[부고] 김광태 디지털타임스 디지털콘텐츠국 부장 장인상

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-10 20:11
입력 2025-08-10 20:11
●김정희씨 별세, 박연례씨 남편상, 김용안(조대여중 교사)·김경헌(미국 미네소타주 다하나교회 담임목사)·김명숙(삼성생명FC)·김유미(생애전략연구소장)·김명주(한국인재교육평가원 강사)씨 부친상, 이영(티앤에스개발 실장)·정성천(한국영재에듀 대표이사)·김광태(디지털타임스 디지털콘텐츠국 부장)씨 장인상 = 10일 광주 조선대병원 장례식장, 발인 12일. (062)220-3352
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기