피플 부고 [부고] 김광태 디지털타임스 디지털콘텐츠국 부장 장인상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/death/2025/08/10/20250810800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-10 20:11 입력 2025-08-10 20:11 ●김정희씨 별세, 박연례씨 남편상, 김용안(조대여중 교사)·김경헌(미국 미네소타주 다하나교회 담임목사)·김명숙(삼성생명FC)·김유미(생애전략연구소장)·김명주(한국인재교육평가원 강사)씨 부친상, 이영(티앤에스개발 실장)·정성천(한국영재에듀 대표이사)·김광태(디지털타임스 디지털콘텐츠국 부장)씨 장인상 = 10일 광주 조선대병원 장례식장, 발인 12일. (062)220-3352 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지