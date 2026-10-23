유진그룹, ‘부천 화재’ 소방관 유족에 위로금

고 김진석씨 자녀 학자금도 지원

세줄 요약 부천 화재 순직 소방관 유족 위로금 지원

유진기업 2000만원 전달, 학자금도 지원

대한소방공제회 통해 장학 증서 전달 예정

2026-10-23 23면

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유진그룹은 최근 경기 부천 공장 화재 현장에서 순직한 소방관의 유족에게 위로금과 대학 학자금을 지원한다고 22일 밝혔다.유진기업 부천공장은 고 김진석 소방위의 유가족에게 위로금 2000만원을 전달하고, 유진그룹 안당학술장학재단은 김 소방위의 자녀가 대학에 진학해 졸업할 때까지 학자금을 지원한다. 위로금과 장학 증서는 모두 대한소방공제회를 통해 유가족에게 전달될 예정이다.이번 지원은 화재 현장에서 시민의 생명과 안전을 지키다 순직한 소방관의 숭고한 희생을 기리고 유가족에게 위로와 도움을 전하기 위한 것이라고 유진그룹은 설명했다.지난 16일 경기 부천시 오정구 내동의 한 금속 사출 인쇄공장에서 발생한 화재로 김 소방위가 순직하고 다른 소방대원 1명이 중상을 입는 등 8명의 사상자가 발생했다. 화재 현장이 유진기업 본사가 있는 부천공장과 맞닿은 곳이라 화재 당시 부천공장은 레미콘 출하를 중단하고 자체 소방 설비를 가동해 초기 소방 활동을 돕기도 했다.유석훈 안당학술장학재단 이사장은 “국민의 생명과 안전을 지키다 순직한 고인의 숭고한 희생에 깊은 애도를 표하며 유가족께 진심 어린 위로의 말씀을 전한다”며 “고인의 헌신을 잊지 않고 자녀의 학업을 끝까지 돕겠다”고 밝혔다.허백윤 기자