노재헌 주중대사 인민대 강연… “한중 협력 업그레이드해야”

BTS 영상 틀며 “즐겨달라” 당부
中 한반도문제 건설적 역할 주문
노재헌 주중 한국대사가 중국 명문대인 인민대 강단에 올라 한중 협력의 중요성을 강조했다.
22일 주중 한국대사관에 따르면 노 대사는 이날 오전 중국 베이징 인민대에서 ‘한·중 관계의 미래’에 대해 강연했다. 인민대 중앙금융연구원(RDCY)은 2024년 11월부터 각국 대사를 초청해 강연을 듣는 ‘대사 포럼’을 마련해 왔는데, 주중 한국대사가 연사로 나선 것은 최초다.
노 대사는 한·중 관계의 역사를 소개하고, 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 두 차례 정상회담을 거치며 양국 관계가 정상화되는 성과를 거뒀다고 전했다. 노 대사는 “양국 정상이 고위급 신뢰를 회복하며 경제·문화·인적 교류가 일어나고 있다”며 “서로 물건을 사고파는 1차원적 협력 관계를 넘어 이제는 한 단계 업그레이드할 필요가 있다”고 설명했다. 이어 “과거의 경제협력 모델이 더 이상 작동하지 않는 상황이 오고 있다”며 “장점들을 잘 결합하는 수평적 협력 관계가 중요하다”고 강조했다.
노 대사는 방탄소년단(BTS)의 영상을 상영하며 청중들에게 누군지 아느냐고 묻기도 했다. 그는 BTS의 광화문 공연 영상을 보여주며 “한국을 방문해 문화를 즐겨달라”고 당부했다. 아울러 양국 간 문화 갈등과 관련해 기원이나 우월성을 다투기보다는 넷플릭스와 같은 글로벌 콘텐츠 플랫폼을 함께 구축하는 협력 모델을 제안했다.
한반도 문제와 관련해서는 중국의 건설적 역할을 주문했다. 노 대사는 “북한이 적대적 국가론을 내세우면서 남북 관계가 냉랭하다”면서도 “북한이 대화의 장으로 나오고 한반도 평화를 이뤄 가는 과정에서 중국이 건설적 역할을 해 주길 기대하고 소통하고 있다”고 말했다. 그러면서 “한반도의 평화는 남북만의 문제가 아니라 주변국 모두의 공통 과제”라고 짚었다.
이주원 기자
세줄 요약
- 인민대 대사 포럼 첫 한국대사 연사 참여
- 한중 정상회담 이후 관계 정상화 평가
- 단순 교역 넘어 수평적 협력 필요 강조
2026-10-23 23면
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