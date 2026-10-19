한 달째 머문 부캉이… 건강에 이상 없어

2026-10-19 23면

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부산 북항 친수공원 인공 수로에 나타난 상어 ‘부캉이’가 어느덧 한 달째 머물고 있다. 건강에 별다른 이상이 없는 것으로 추정되는 가운데 북항 누적 방문객은 150만명을 넘어섰다.18일 부산시 등에 따르면 부캉이는 지난달 18일 북항 친수공원 수로에서 발견된 이후 이날까지 한 달째 자리를 지키고 있다. 몸길이 3ꏭ의 부캉이가 처음 모습을 드러낸 곳은 바다와 연결된 공원 내 인공 수로다. 당시 시민들이 자주 찾는 공간에 상어가 출몰하자 해경이 출동해 외해 유도 작업을 벌였지만 성과를 내진 못했다. ﻿해경은 워터펌프와 특수 제작한 대형 그물을 동원해 두 차례에 걸쳐 부캉이를 바다로 유도했으나 실패했다. ﻿당국은 부캉이가 스스로 바다로 가기를 기다리며 건강 상태를 관찰하고 있다. ﻿주둥이 부근에 긁힌 상처가 발견됐지만 악화 징후는 없는 것으로 파악됐다. 최근 오른쪽 지느러미 끝부분이 일부 손상된 모습도 확인됐으나 국립수산과학원은 건강에 영향을 줄 정도는 아닌 것으로 보고 있다. 전문가들은 수로 수온이 18도 아래로 떨어지면 부캉이가 바다로 돌아갈 가능성이 있다고 본다. 첫 발견 이후 누적 방문객은 154만명을 넘어섰다.부산 이창언 기자