최태원 “20대로 돌아가면 무조건 창업”

EBS ‘위대한 수업’에서 도전 강조

“대학 졸업장보다 실전 경험 중요”

이미지 확대 최태원 SK그룹 회장이 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’에서 청년들을 대상으로 강연하고 있다.

EBS 제공

세줄 요약 20대로 돌아가면 무조건 창업하겠다는 발언

AI 시대, 졸업장보다 문제 해결 경험 강조

물 부족·탄소 배출 등 사회문제 해결 의지

2026-10-19 23면

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최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 “다시 20대로 돌아간다면 무조건 창업을 할 것”이라고 말했다. 또 인공지능(AI) 시대에는 대학 졸업장보다 실제 문제를 찾아내고 해결해 본 경험과 능력이 더욱 중요해질 것이라고 관측했다.18일 SK그룹에 따르면 최 회장은 지난 12일부터 16일까지 방송된 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌 6에 출연해 ‘AI와 새로운 자본주의 그리고 청년’을 주제로 강연했다.최 회장은 ‘다시 20대로 돌아간다면 AI 시대에 어떤 일에 도전하고 싶은가’라는 질문에 “일단 저는 무조건 창업을 할 것”이라며 “지금처럼 반도체를 하는 창업은 아닐 것”이라고 답했다. 이어 “대한민국이나 인류가 직면한 가장 어려운 문제, 혹은 고통받는 사람이 많은 문제를 해결하기 위해 모든 수단과 방법을 동원할 것”이라고 했다. 구체적으로는 물 부족과 탄소 배출 등 환경 문제, 식량 부족 문제 등을 꼽았다. 최 회장은 “내 손에 잡히는 작은 문제부터 해결하고 그 경험들이 쌓이면 점점 더 큰 해결책을 만들어 갈 수 있다”고 설명했다.AI 시대 일자리 변화에 대해서는 “지금까지는 한 회사, 한 직종에서 정해진 시간 동안 일하는 것을 직업이라고 생각했지만 AI가 이러한 개념을 바꿀 수 있다”고 전망했다. 따라서 교육도 지식 전달과 시험 중심 방식에서 벗어나 직접 도전하고 실험하는 방향으로 바뀌어야 한다고 강조했다.그는 “학교는 새로운 문제 해결 방법을 찾고 직접 도전하고 실험하는 장소로 바뀌어야 한다”며 “대학 졸업장 자체보다 중요한 것은 실제 문제를 해결해 본 경험”이라고 강조했다.송수연 기자