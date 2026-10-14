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NH농협은행 ‘보이스피싱 보상보험’ 18만명 돌파

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김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-10-14 00:21
입력 2026-10-14 00:08
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지난 7월 28일 충남 태안군 원북면 행정복지센터에서 열린 보이스피싱 보상보험 무료 가입 지원 행사에서 박장순(왼쪽 세 번째) NH농협은행 부행장과 직원들이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행 제공
지난 7월 28일 충남 태안군 원북면 행정복지센터에서 열린 보이스피싱 보상보험 무료 가입 지원 행사에서 박장순(왼쪽 세 번째) NH농협은행 부행장과 직원들이 기념촬영을 하고 있다.
농협은행 제공


NH농협은행은 고령층의 금융사기 피해 회복을 지원하는 ‘보이스피싱 보상보험’ 가입자가 지난 9월 말 기준 18만명을 돌파했다고 13일 밝혔다. 최근 가입 증가세를 고려하면 조만간 20만명을 넘어설 것으로 전망된다.

보이스피싱 보상보험은 만 60세 이상이면 누구나 무료로 가입할 수 있다. 농협은행은 전국 영업점을 중심으로 지역사회와 연계한 가입 지원 활동을 확대하고 있다. 특히 농촌왕진버스와 농업인 파크골프대회 등 고령층의 참여가 많은 행사에서 보이스피싱 피해 예방 교육과 보험 가입 지원을 병행하고 있다.


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박장순 농협은행 소비자보호부문 부행장은 “가입자가 18만명을 넘어선 것은 고령층을 위한 금융 안전망이 전국적으로 확산되고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 전국 영업점과 지역사회의 협력을 바탕으로 더 많은 국민이 금융사기 피해에 대비할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

김예슬 기자
2026-10-14 23면
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