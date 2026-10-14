매헌숲 피자런·노량진 피쉬런… 재미있게 달린다

‘서울에디션25’ 아트런 코스 공개

31일까지 시민 참여 인증 이벤트

이미지 확대 서울 매헌시민의숲에서 열리는 조각 피자 모양의 ‘피자런’

세줄 요약 서울시, 아트런 3개 코스 공개

매헌·서울숲·노량진 연계 기획

GPS로 그림 완성하는 러닝 행사

2026-10-14 23면

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서울시가 13일 서울숲·매헌시민의숲·노량진수산시장 일대를 달려 지도 위에 그림을 그리는 ‘서울에디션25’ 아트런 3개 코스를 공개했다. 14~31일 참여 인증 이벤트도 한다.매헌시민의숲에서 열리는 조각 피자 모양의 ‘피자런’, 서울숲의 ‘식빵런’, 노량진수산시장의 ‘피쉬런’ 등 3개 코스다. 아트런은 휴대전화 러닝 애플리케이션(앱)의 GPS 기능을 활용해 지도 위에 특정 모양의 그림을 완성하는 활동을 뜻한다.최근 확산하고 있는 러닝 문화를 지역과 연계해 ‘서울에디션25’에 뽑힌 명소를 경험할 수 있도록 기획됐다. 완주 뒤 명소와 주변 맛집까지 즐기는 프로그램이다. ‘서울에디션25’는 단순한 관광 명소를 넘어 지역 고유의 색깔이 담긴 곳을 찾아 로컬 관광자원으로 키우는 사업이다. 지난 7월 투표를 통해 자치구별 1곳씩 총 25곳을 선정했다.피자런은 ‘2026 서울국제정원박람회’가 진행되고 있는 매헌시민의숲 일대 약 6㎞를 달린 후 인근 피자 맛집에 들르는 코스다. 식빵런은 디뮤지엄과 연계해 서울숲 일대 1.4㎞를 달리며 식빵 모양을 완성하게 된다. 러닝 후 전시를 보고 서울숲 일대 빵집 순례를 할 수 있다. 피쉬런은 노량진수산시장 인근 약 2㎞를 달려 물고기 모양을 완성하는 코스다.참여자는 지정된 코스를 달린 뒤 스트라바(Strava) 등 러닝 앱을 활용해 GPS 맵을 완성하고 ‘서울에디션25’ 해시태그를 적어 인스타그램에 게시한 후 구글폼으로 제출하면 된다.송현주 기자