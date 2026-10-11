LoL의 전설 ‘페이커’ 기념우표 나온다

프로게이머 이상혁 활약상 담겨

BTS·블랙핑크 이어 23일 발행

이미지 확대 페이커 기념우표

세줄 요약 페이커 기념우표 23일 발행, 전지 14만장 판매

서울중앙우체국에 기획전시관 개관, 소장품 공개

LoL 6회 우승·청룡장 수훈, 상징성 부각

2026-10-12 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계적인 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁의 얼굴이 우표에 새겨진다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 23일 페이커 기념우표 전지 14만장과 우표첩 등을 발행한다고 11일 밝혔다. 가까운 총괄 우체국과 인터넷 우체국을 통해 판매한다.우표에는 경기에서 환호하는 모습 등 페이커의 초상과 선수 생활의 주요 순간이 담길 방침이다. 우정사업본부는 우표 발행에 앞서 지난 10일 서울중앙우체국 우표박물관에 ‘페이커 기획전시관’을 열었다. 전시관에서는 기념우표와 선수 유니폼 등 소장품을 볼 수 있다. 주요 활약상을 담은 영상과 게임 체험 공간도 마련됐다.기념우표는 국가적으로 의미 있는 인물이나 사건, 문화·예술 분야의 성과를 기리기 위해 발행된다. 2013년 데뷔한 페이커는 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십에서 통산 6회 우승하며 세계 정상급 선수로 자리매김했다. 2024년에는 ‘홀 오브 레전드’ 초대 헌액자로 선정됐고 올해 1월에는 e스포츠 선수 최초로 체육훈장 최고 등급인 청룡장을 받았다.앞서 2023년 데뷔 10주년을 맞은 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 기념우표 10종과 블랙핑크의 기념우표 10종이 선보인 바 있다.세종 이준호 기자