그림으로 펼친 아이들의 ‘상상 속 행복 놀이터’

호반프라퍼티 아브뉴프랑 미술제

이미지 확대 경기 수원시 아브뉴프랑 광교점에서 지난 4일 열린 ‘2026 아브뉴프랑 어린이 미술제’ 시상식에서 수상한 어린이와 가족들이 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-10-07 23면

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호반그룹의 호반프라퍼티는 지난 3일부터 이틀간 ‘2026 아브뉴프랑 어린이 미술제–상상 속 행복 놀이터’를 개최했다고 6일 밝혔다.어린이와 가족이 함께 즐기는 이번 미술제는 지난 3일에는 경기 성남시 아브뉴프랑 판교점과 광명시 광명점에서, 4일에는 수원시 광교점에서 각각 열렸다. 이틀간 참가자는 유치원과 초등학교 1~3학년 어린이 총 385명이다. 350명 규모로 참가자를 모집했으나 신청이 늘면서 참가 규모를 확대했다.어린이들은 ‘내가 만들고 싶은 세상에서 가장 신나는 놀이터’를 주제로 각자의 상상력을 그림에 담았다. 행사 당일 진행한 현장 심사와 시상식을 통해 총 36명(지점별 12명)을 수상자로 선정해 대상·금상·은상·동상·모나미 특별상 등을 시상했다. 수상자는 스플라스 리솜 숙박권 등 다양한 상품을 받았고, 수상작은 아브뉴프랑 판교점에 전시될 예정이다.솜사탕 캐릭터 만들기, 에코백 만들기, 드로잉월 그리기 등 가족 방문객을 위한 체험 프로그램도 운영했다. 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장은 “앞으로도 고객과 지역 주민들이 아브뉴프랑에서 다양한 문화·체험 콘텐츠를 접할 수 있도록 관련 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.하종훈 기자