‘영화의 바다’ 부산, 새로운 30년 연다

31회 부산국제영화제 6일 개막

이미지 확대 제31회 부산국제영화제(BIFF)가 10월 6일부터 15일까지 열흘간 영화의전당을 비롯한 부산 곳곳에서 열린다.

부산시· (사)부산국제영화제 제공

세줄 요약 59개국 247편 초청, 6~15일 부산 전역 개최

개막작 김종관 감독작, 경쟁 14편 아시아 조명

수상작 아카데미 출품 자격, 세계 진출 교두보

2026-10-01 23면

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제31회 부산국제영화제(BIFF)가 59개국 247편의 영화가 초청된 가운데 오는 6일부터 15일까지 영화의전당을 비롯한 부산 곳곳에서 펼쳐진다.개막작으로는 김종관 감독의 ‘낮과 밤은 서로에게’가 월드 프리미어로 첫선을 보인다. 경쟁 부문에는 14편의 작품이 초청돼 아시아 영화의 미래를 조명한다. 30년간 쌓인 영화제 역사를 바탕으로 오픈토크·스페셜토크·액터스하우스 등 세계 각국 영화인과 관객이 직접 소통하는 프로그램도 마련돼 축제의 풍성함을 더한다.특히 올해는 BIFF가 국제영화제작자연맹의 ‘A-리스트 영화제’로 공식 선정된 데 이어 경쟁 부문 최고상인 ‘부산 어워드 대상’ 수상작에 미국 아카데미 출품 자격이 부여됨에 따라 부산에서 발굴한 작품이 세계 무대로 진출할 수 있는 교두보가 마련됐다.지식재산권, 글로벌 투자‧배급 등 7개 부문 64개 프로그램으로 운영될 아시아 콘텐츠＆필름 마켓, 아시아 장편영화 프로젝트의 투자·공동 제작을 잇는 아시아 프로젝트 마켓 등 기획·투자·제작·배급이 이어지는 아시아 영상 산업 비즈니스의 장도 펼쳐진다.영화의전당을 벗어나 일상 속 공간에서 관객·시민과 함께 호흡하는 참여형 프로그램도 강화됐다.6회째를 맞는 ‘동네방네비프’는 부산을 넘어 양산, 서울 등 17개 지역으로 무대를 넓혔다. 남포동 영화의 거리 일원에서 열리는 ‘커뮤니티비프’는 관객이 직접 프로그램을 기획하는 관객 주도형 방식으로 진행되며, 42회차 69편의 영화를 상영해 시민과 영화의 거리를 좁힌다. 부산국제영화제는 부산시가 후원하고 사단법인 부산국제영화제가 주최·주관한다.전재수 부산시장은 “부산국제영화제는 지난 30년 동안 부산과 함께 성장해 온 소중한 자산이자 영화 도시 부산의 저력”이라며, “많은 분이 부산을 찾아 일상 속 문화를 마음껏 누리고 아름다운 추억을 담아 가시길 바란다”고 말했다.부산 신정훈 기자