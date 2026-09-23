김경호 씨티은행장 후보 추천

이미지 확대 김경호 기업금융그룹 부행장

2026-09-24 23면

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한국씨티은행 차기 행장 후보로 김경호 기업금융그룹 부행장이 단독 추천됐다. 유명순 현 행장이 재연임에 나서지 않으면서 6년 만에 수장이 바뀌게 됐다.23일 금융권에 따르면 한국씨티은행 임원후보추천위원회는 전날 회의를 열고 김 부행장을 차기 행장 최종 후보로 추천했다. 김 부행장은 2001년 씨티은행에 입행해 주요 고객사 담당 심사역과 대기업금융부장, 금융기업영업본부장 등을 거쳐 기업금융그룹을 이끌어 왔다. 한국씨티은행은 소비자금융 철수 이후 기업금융을 핵심 사업으로 키워 왔다. 박진회 전 행장과 유 행장도 기업금융그룹장을 거쳐 행장에 올랐다.김 부행장은 이사회와 주주총회를 거쳐 오는 10월 27일 차기 행장으로 최종 선임될 예정이다. 유 행장의 임기는 다음달 27일까지다. 2020년 10월 취임한 유 행장은 한국씨티은행 최초이자 국내 민간은행 최초의 여성 은행장으로, 2023년 연임해 6년간 은행을 이끌었다.김예슬 기자