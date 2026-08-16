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홍상수·김민희, 로카르노영화제 감독상·최우수연기상

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최재헌 기자
최재헌 기자
수정 2026-08-16 18:16
입력 2026-08-16 18:16

신작 ‘눈 둘 데가 없네’ 3관왕 올라
다섯 차례 공식 초청돼 모두 수상

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홍상수(오른쪽) 감독과 배우 김민희(왼쪽). AP 연합뉴스
홍상수(오른쪽) 감독과 배우 김민희(왼쪽).
AP 연합뉴스


홍상수 감독의 새 영화 ‘눈 둘 데가 없네’가 로카르노 영화제에서 감독상 등을 수상했다.

영화제 측은 폐막일인 15일(현지시간) 홍 감독에게 감독상을, 주연배우 김민희에게 최우수연기상을 각각 수여했다고 밝혔다. 작품은 또 독립상인 에큐메니컬 심사위원상도 받아 이번 영화제에서 3관왕을 차지했다.

홍 감독은 2013년 ‘우리 선희’ 등에 이어 로카르노영화제에 5번째로 공식 초청됐다. 대상인 황금표범상을 받은 ‘지금은 맞고 그때는 틀리다’와 감독상을 받은 ‘우리 선희’를 비롯해 모든 초청작이 영화제에서 수상을 기록했다.

홍 감독의 35번째 장편인 ‘눈 둘 데가 없네’는 이혼 가정의 딸 상희(김민희 분)가 10년 전 마지막으로 본 엄마를 찾아 제주도로 향하면서 벌어지는 이야기로, 배우 최명길, 권해효 등이 출연했다. 이번 작품은 김민희가 출산 이후 처음으로 연기에 나선 것이어서 화제가 됐다.

한편 올해 황금표범상은 ﻿루마니아 감독 플로린 셰르반의 ‘유 돈트 빌롱 히어’에 돌아갔다.

최재헌 기자
세줄 요약
  • 로카르노영화제 3관왕 달성
  • 홍상수 감독상·김민희 연기상 수상
  • 출산 후 첫 복귀작 화제
2026-08-17 23면
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