인간 신진서, 최강 바둑 AI 깼다

2점 접바둑서 카타고에 4집 반승

이미지 확대 신진서(오른쪽) 9단이 19일 서울 중구 한국경제TV스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전에서 현존 최고의 바둑 인공지능(AI) 카타고를 상대로 장고를 거듭하고 있다.

한국기원 제공

세줄 요약 신진서, 바둑 AI 카타고 상대로 공식 첫 승리

5시간 혈투 끝 290수 만에 흑 4집반승 기록

1승 1패로 균형, 21일 최종 3국에서 결판

2026-07-20 23면

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전 세계 ‘인간’ 바둑 최강자 신진서 9단이 불가능의 영역으로 여겨졌던 인공지능(AI) 바둑과의 대국에서 승리했다. 인간이기에 범할 수 있는 흔한 실수도 없이 주도권을 단 한 차례도 내주지 않은 완벽한 승리였다.신 9단은 19일 서울 중구 한국경제TV스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전 2국에서 바둑 AI 카타고와 5시간 가까운 혈투 끝에 290수 만에 흑 4집반승을 거뒀다. 지난 17일 제1국 패배를 설욕하며 1승 1패를 만든 신 9단은 21일 제3국에서 최종 승부를 가린다. AI와 인간의 격차를 고려해 2점 접바둑으로 두기는 했지만 신 9단은 현존 최고 성능의 바둑 AI인 카타고와의 공식 대국에서 처음으로 승리한 기사가 됐다.10년 전 이세돌 전 바둑기사가 알파고를 상대로 1승을 거둔 뒤 AI의 성능이 비약적으로 발전해 왔다는 점에서 이번 승리는 당시만큼 의미가 크다. 카타고는 그동안 프로기사들과의 숱한 연습 대국에서 2점 핸디캡을 주고도 완승을 이어 왔다. 4점을 놓고도 패하는 프로기사도 있었다. 2점 접바둑으로 대국을 하면 흑이 18.5집, 승률로는 99% 유리하게 대국을 시작하는 셈이다.신 9단은 이날 대부분의 국면에서 98% 이상의 승률을 유지하며 우세한 경기를 펼쳤다. 단 한 차례의 실수가 곧 패배로 직결될 수 있었기에 신 9단은 신중에 신중을 거듭하며 카타고가 펼치는 복잡한 국면을 차분히 타개해 나갔다. 신 9단은 “초반부터 반발하거나 공격하고 싶었지만 꾹 참았다”고 밝혔다.중반에는 중앙에서 치열한 전투가 펼쳐졌다. 카타고의 197·199수는 중앙 전투를 더욱 복잡하게 만들었다. 그러나 신 9단이 중앙의 3점을 과감히 버리는 선택을 하면서 흐름을 가져왔고 이후 안정적인 마무리로 승리를 완성했다. AI의 엄청난 연산 능력에 맞선 초인적인 판단이 결국 승부를 갈랐다.지난 17일 1국에서 카타고의 변칙에 무너졌던 신 9단은 “1국에선 너무 쉽게 져 부끄럽고 후회가 컸는데 하루 심리적으로 재정비할 수 있었던 것이 큰 도움이 됐다”고 돌아봤다. 그는 “3승이 목표였지만 1국에서 완패한 뒤엔 1승도 쉽지 않을 수 있겠다는 생각이 들었다. 그래서 이번 승리가 더욱 뜻깊다”고 웃었다.신 9단은 “오늘도 졌다면 내일은 하루 종일 누워 있어야 하는데 운동과 휴식을 겸하면서 3국을 준비하겠다”고 밝혔다. 이번 대국에서 신 9단은 대국당 5000만원씩 총 1억 5000만원의 대국료를 받는다. 2승 이상을 거둘 경우 부상으로 제네시스 G90을 받는다.류재민 기자