정주영 추모 음악회, 美 CNN서 전 세계 방영

조성진·임윤찬 등 협연 27일 방송

2026-06-25 23면

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정주영 현대그룹 창업회장 서거 25주기 추모 음악회가 미국 CNN을 통해 세계에 방송된다.현대자동차그룹은 지난 2월 25일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’이 미국 CNN 프로그램 ‘쇼타임’을 통해 세계 시청자들에게 소개된다고 24일 밝혔다. 쇼타임은 세계 주요 이벤트의 비하인드 스토리를 조명하는 시리즈다. 음악회는 정 창업회장 서거 25주기를 맞아 그의 삶과 철학을 음악으로 되새기기 위해 마련됐다.이번 방송은 추모 음악회 공연과 리허설, 공연 준비 과정 등을 통해 정 창업회장의 정신을 조명한다. 피아니스트 조성진, 임윤찬, 김선욱, 선우예권이 음악회에서 슈베르트 ‘네 손을 위한 환상곡 f단조’, 라흐마니노프 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번’, 바그너 ‘탄호이저 서곡’, 리스트 ‘헥사메론’을 협연했다.방송은 미국 뉴욕 퀸즈 아스토리아에 있는 스타인웨이 공장을 찾아 한 대의 그랜드 피아노가 제작되는 과정을 담았고, 한국 최초의 조율 명장인 이종열 조율사가 네 대의 피아노가 조화를 이룰 수 있도록 조율하는 장면도 포함된다. 프로그램은 27일 오후 4시 30분 CNN 인터내셔널 채널에서 방영된다.하종훈 기자