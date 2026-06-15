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CJ제일제당 ‘비비고 김’ 땅에서 키운다

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김현이 기자
김현이 기자
수정 2026-06-15 23:40
입력 2026-06-15 23:40

8월 천안 육상양식 시설 착공

CJ제일제당이 육상양식 김 상업화 시설을 구축하고 상용화에 박차를 가한다.

CJ제일제당은 오는 8월 충남 천안에 해당 시설을 착공해 내년 상반기 완공할 예정이라고 15일 밝혔다. 이 시설에서 생산한 김은 ‘비비고 김’으로 국내외에 유통될 전망이다. 지방자치단체 및 어민과 협력해 지역 상생형 양식 모델도 구축할 계획이다.

회사는 육상 재배 환경에 최적화된 전용 품종을 자체 개발해 올해 상반기 특허 등록을 완료했다. 해당 품종은 기존 해상양식 품종 대비 생산성과 효율성, 온도 적응성이 뛰어나다. 또 배양부터 품질관리까지 전체 생애주기를 육상에서 완벽히 제어하는 차별화 기술을 갖춰 연안 양식 수준을 뛰어넘는 고품질 김을 연중 안정적으로 수확할 수 있다.

아담 리차도네 CJ제일제당 R＆D 최고기술책임자(CTO)는 “이번 시설은 10여년간 축적한 육상양식 기술을 산업화 현장에 적용하는 핵심 시험대이자 K푸드의 지속 가능한 미래를 여는 전초기지가 될 것”이라고 밝혔다.

김현이 기자
2026-06-16 23면
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