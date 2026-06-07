“안심 마을 만들어 드려요”…포스코그룹, 23개국서 2만 4000명이 봉사

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‘글로벌 볼런티어 위크’ 시작…올해로 17회째

이미지 확대 장인화(왼쪽 두번째) 포스코그룹 회장이 지난 4일 봉사자들과 함께 호우∙산불 대비를 위해 포스코 강재가 적용된 산불진화장비로 포항 중산1리 하천 주변의 낙엽과 잔가지를 제거하고 있다. 포스코그룹 제공

세줄 요약 23개국 2만4000명 임직원 봉사 참여

포항 중산1리 안심 마을 조성 활동

산불 대응·건강관리 사회공헌 연계

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포스코그룹은 지난 4일부터 9일까지 ‘2026 글로벌 볼런티어 위크’(글로벌 봉사활동 주간)로 정하고 사업장이 있는 전 세계 각지에서 봉사활동을 펼친다고 7일 밝혔다. 국내외 23개국에서 약 2만 4000명의 임직원이 참여한다.올해로 17회째를 맞은 글로벌 볼런티어 위크는 국가와 지역 특성에 맞춘 봉사활동을 펼치는 포스코그룹 대표 사회공헌 프로그램이다.장인화 포스코그룹 회장도 봉사 주간 첫날인 지난 4일 경북 포항시 중산1리를 찾아 그룹 임직원 200여 명과 함께 ‘안심 마을’ 조성 활동에 참여했다. 봉사단은 마을 정자 계단에 안전 손잡이를 설치하고 하천 주변 낙엽과 잔가지를 제거하는 한편, 노후 담장을 포스코 강재로 제작한 스틸 펜스로 교체했다. 이어 스프레이형 소화기와 LED 센서등, 자동소화 멀티탭 등으로 구성된 안전키트를 주민들에게 전달했다.특히 산불 취약 지역인 중산1리의 대응 역량 강화를 위해 포스코 강재가 적용된 산불 진화 장비를 활용한 정비 활동과 함께 첨단 폐쇄회로(CC)TV 및 드론 기반 인공지능(AI) 산불 감지 시스템 시연도 진행했다.포스코그룹은 AI 헬스케어 전문기업 아크(ARK)와 협력해 마을 어르신들을 대상으로 혈압, 혈당, 심혈관 건강, 인지 건강 등을 점검하는 건강관리 프로그램도 운영했다.이번 활동은 임직원 급여 1% 기부로 운영되는 ‘포스코1%나눔재단’의 대표 사업인 ‘체인지 마이 타운’과 연계해 추진됐다. 포스코그룹은 그룹사별로 봉사 주간 동안 주거환경 개선, 재활 운동기구 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하고 베트남과 미얀마 등 해외 법인에서도 교육환경 개선과 아동 지원 활동을 펼칠 계획이다.김지예 기자