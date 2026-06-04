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삼성전자, 에어컨·공청기에 폐스티로폼 신소재 적용

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민나리 기자
민나리 기자
수정 2026-06-04 03:53
입력 2026-06-04 03:53
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글로벌 환경인증… 올 165t 재활용

삼성전자가 가전제품 포장용 스티로폼을 재활용한 신소재를 에어컨·공기청정기 내장재에 적용했다고 3일 밝혔다.

해당 소재는 글로벌 인증기관 UL솔루션즈로부터 재활용 소재 함유율 10%에 대한 환경성 검증 인증(ECV)도 획득했다.

삼성전자는 냉장고·세탁기 등 가전제품 설치 후 남은 스티로폼을 재활용해 플라스틱 혼합 신소재로 가공했으며, 이를 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리’ 에어컨과 ‘인피니트 AI 공기청정기’에 적용했다고 설명했다. 올해 재활용 예정인 폐스티로폼은 총 165t 규모다. 이는 부피 기준 약 5500㎥ 규모로, 축구장 1개 면적을 약 77㎝ 높이로 채울 수 있는 양이다.

삼성전자는 앞서 폐유리를 재활용한 소재를 세탁건조기에, 폐식용유 기반 소재를 냉장고 수납장 등에 적용한 바 있다. 향후에는 폐세탁기 통을 재활용한 소재도 에어컨 등 가전제품 전반으로 확대 적용할 계획이다.

민나리 기자
2026-06-04 23면
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