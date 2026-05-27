공군장교 된 부사관·군인 3대·스키 국대

156기 학사사관후보생 임관식

여군 78명 포함 333명 계급장

세줄 요약 공군 학사사관후보생 333명 임관식 거행

병사·부사관 거친 김창연 소위 화제

3대째 군인, 스키 국대 출신도 포함

2026-05-27 23면

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공군은 26일 공군교육사령부 대연병장에서 손석락 공군참모총장 주관으로 제156기 학사사관후보생 임관식을 거행했다고 밝혔다.이날 임관한 김창연(24·무기정비) 소위는 병사와 부사관을 거쳐 장교까지 ‘3개의 군번’을 갖게 돼 눈길을 끌었다.김 소위는 군 특성화고등학교인 경북항공고를 졸업하고 2021년 공군병으로 입대해 제20전투비행단에서 통신항법정비병으로 군 생활을 시작했다. 의무복무 기간이 끝난 후 임기제부사관으로 다시 임관해 통신항법정비사로 공군에 헌신했다. 김 소위는 무기정비 장교라는 꿈을 위해 장교의 길을 걷기로 결심했다.대를 이어 군인을 택한 소위들도 있었다. 윤강혁(23·정훈) 소위는 할아버지와 아버지, 외삼촌까지 모두 해병대에서 간부로 복무하며 3대째 군에 몸을 담는다.박성윤(25·통역) 소위는 2018년과 2019년 프리스타일 스키 국가대표 출신의 독특한 이력을 가지고 있다. 박 소위는 영국 에든버러대 재학 중 국방부 국제정책과 국제인턴으로 근무하며 국제행사에서 통역 실무를 경험했다.가장 우수한 성적으로 임관한 장교에게 주어지는 국방부장관상은 이상경 소위(31·보급수송)가 수상했다.이날 임관식에서는 여군 78명을 포함해 총 333명의 신임 공군 장교들이 소위 계급장을 달았다. 이들은 지난 2월 기본군사훈련단에 입영해 3개월 동안 군인화·간부화 교육·훈련 과정을 거쳤다.손 총장은 축사에서 “국가와 국민을 위해 충성을 다하고 부여된 직책과 임무를 성실히 수행하겠다는 임관 선서의 다짐을 마음속 깊이 새겨 ‘위국헌신 군인본분’을 실천하는 진정한 군인으로 성장해 달라”고 당부했다.이주원 기자