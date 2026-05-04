우주서 빚은 ‘닷사이’ 사케 10억원에 팔렸다

ISS서 원료 발효… 100㎖ 용량

이미지 확대 우주 양조 사케 완제품.

미쓰비시중공업 홈페이지 캡처

세줄 요약 ISS 발효 원료로 만든 닷사이 사케 고가 판매

100㎖ 한 병 1억1000만 엔, 수익은 기부 예정

무중력 발효 검증과 달 양조 프로젝트 추진

2026-05-05 23면

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일본 사케 브랜드 ‘닷사이’가 국제우주정거장(ISS)에서 발효한 원료로 만든 사케 한 병이 1억 1000만 엔(약 10억 3000만 원)에 팔렸다. 용량은 100㎖다. 구매자는 일본인으로 알려졌다.4일 요미우리신문에 따르면 닷사이는 미쓰비시중공업과 함께 ISS에서 사케 원료 발효에 성공했다. 우주에서 얻은 술덧(밑술)을 지상으로 가져와 총 116㎖ 분량의 사케를 완성했고 이 가운데 일부를 병에 담아 판매했다. 수익은 일본의 우주 개발에 기부될 예정이다.닷사이는 지난해 10월 원료와 양조 장치를 일본우주항공연구개발기구(JAXA)의 H3 로켓에 실어 ISS로 보냈다. 무중력 환경에서의 발효 가능성을 확인하기 위한 시도였다.발효는 ISS 내부 실험 장치에서 진행됐다. 달의 중력(지구의 약 6분의 1)과 유사한 환경을 구현해 약 2주간 발효 과정을 거쳤다. 이렇게 얻은 술덧 약 260㎖는 알코올 도수 12%를 기록했다.우주에서 만들어진 술덧은 지난 3월 13일 일본으로 돌아왔다. 닷사이는 이를 활용해 같은 달 24일 사케를 완성했다. 현재 도호쿠대와 함께 주박(사케 찌꺼기) 성분 분석도 진행할 예정이다.‘닷사이’를 만드는 아사히주조는 2024년부터 ‘닷사이 MOON 프로젝트’를 통해 달에서 사케를 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 포도보다 수분 함량이 적은 쌀이 운반이 용이하다는 점에서 ﻿달에서 재배된 물과 쌀을 활용해 사케를 빚겠다는 계획이다.도쿄 명희진 특파원