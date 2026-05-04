‘K뷰티’ 에이피알 ‘美타임 100대 기업’

한국 기업 중 유일·뷰티기업 최초

세줄 요약 타임 2026 세계 100대 기업 선정

국내 뷰티 기업 최초, 한국 유일

K뷰티 성장 주도 기업 평가

2026-05-04 23면

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글로벌 뷰티 기업 에이피알이 지난달 30일(현지시간) 미국 시사주간지 타임(TIME)이 발표한 ‘2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100대 기업’에 선정됐다.타임은 전 세계 특파원과 에디터, 전문가의 추천을 바탕으로 영향력, 혁신성, 리더십 등을 종합 평가해 100대 기업을 매년 선정한다. 세부적으로 거장·리더·혁신자·시장파괴자·개척자 등 5개로 구분되는데 에이피알은 알파벳, 엔비디아, 메타, 스페이스X 등 글로벌 기업들과 거장 부문에 이름을 올렸다. 올해 100대 기업 중 우리나라 기업은 에이피알이 유일하다. 또 국내 뷰티 기업 중 최초로 선정됐다.타임은 에이피알에 대해 “전 세계 K뷰티 성장의 차세대 물결을 주도하고 있는 기업”이라고 소개했다. 특히 김병훈 에이피알 대표가 2014년 3500달러(약 516만원) 미만의 자본으로 설립한 신생 기업이 지난해 시가총액 면에서 국내 최대 뷰티 기업으로 도약한 성장 서사에 주목했다.에이피알은 지난해 아마존의 최대 행사인 ‘프라임 데이’에서 뷰티 판매 1위에 오르며 연 매출 1조 5273억원을 기록했다. 전체 매출 중 해외 비중은 80%에 이른다. 에이피알 관계자는 “에이피알이 지향해 온 뷰티 테크의 혁신성과 글로벌 경쟁력을 세계적으로 인정받은 결과”라며 “글로벌 안티에이징 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.한편 타임의 100대 기업에는 2021년부터 삼성, 하이브, 더핑크퐁컴퍼니, SK, 기아, 블라인드, 한화, 현대차그룹 등이 이름을 올렸다.김현이 기자