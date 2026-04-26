허사비스ㆍ이세돌 10년 만에 재회

‘구글 포 코리아’서 AI 미래 논의

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2026-04-27 23면

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‘알파고의 아버지’ 데미스 허사비스(왼쪽) 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 10년 만에 방한해 이세돌(오른쪽) 9단과 마주한다. 2016년의 이른바 ‘알파고 쇼크’ 이후 10년 만의 재회다.허사비스 CEO는 오는 29일 서울에서 열리는 ‘구글 포 코리아 2026’ 행사에 참석해 이 9단과 ‘알파고 10년, 모두를 위한 AI의 비전’을 주제로 특별 대담을 한다. 두 사람은 당시의 소회와 함께 지난 10년간 AI가 연구실을 넘어 산업과 일상 전반으로 확산한 흐름을 되짚고, 향후 10년의 공존 전략을 논의한다. 허사비스 CEO는 신진서 9단과도 짧은 대국을 나누며 AI 이후 바둑계의 변화를 조명한다.허사비스 CEO는 뇌과학자 출신의 천재 공학자로 알파고의 아버지로 불린다. 2024년에는 인공지능(AI) 모델 ‘알파폴드’를 통해 단백질 구조를 예측한 공로로 노벨 화학상을 받았다. 이를 통해 그는 AI가 인류의 난제를 해결할 핵심 도구임을 입증했고, 기술자를 넘어 현대 과학의 패러다임을 바꾼 인물로 평가받는다. 이재명 대통령은 27일 허사비스 CEO를 접견해 ‘AI 3대 강국’ 도약을 위한 국가적 파트너십을 논의한다.민나리 기자