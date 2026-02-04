메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

디즈니 구원투수 밥 아이거 물러난다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임주형 기자
임주형 기자
수정 2026-02-04 17:59
입력 2026-02-04 17:59

후임에 테마파크 총괄 다마로

이미지 확대
조시 다마로. 로이터 연합뉴스
조시 다마로. 로이터 연합뉴스


미국 월트디즈니컴퍼니(디즈니)의 ‘리바이벌’(부흥)을 이끌었던 밥 아이거가 물러나고 테마파크를 총괄하는 조시 다마로가 새로운 최고경영자(CEO)로 부임한다.

디즈니는 3일(현지시간) 성명을 통해 “다마로가 주주총회가 열리는 오는 3월 18일부터 아이거의 후임으로 취임한다”고 밝혔다. 다마로는 2020년부터 디즈니 익스피리언스 부문 회장을 지내며 전 세계 12개 테마파크와 57개 리조트 호텔 경영을 총괄해왔다.

20년 가까이 디즈니의 수장을 맡으며 큰 족적을 남긴 아이거는 올해 말 은퇴할 때까지 수석 고문을 맡으며 이사직을 유지한다. 픽사와 마블, 21세기 폭스 인수 등을 통해 현재 ‘디즈니 제국’을 구축한 인물로 평가받는다. 아이거는 2005년부터 15년간 CEO로 활동하고 은퇴했으나, 후임인 밥 체이펙이 코로나19 기간 실적 부진으로 경질되자 2022년 구원투수로 복귀했다.

아이거는 이날 성명에서 “다마로는 탁월한 리더이자 차기 CEO가 되기에 적합한 인물”이라며 “그는 디즈니 브랜드에 대한 본능적인 이해를 가졌고 관객들에 울림을 주는 게 무엇인지에 대한 깊은 통찰력을 갖추고 있다”고 말했다.

워싱턴 임주형 특파원
2026-02-05 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
조시 다마로가 디즈니 CEO로 취임하는 날은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기