BTS ‘광화문 컴백쇼’ 넷플릭스서 전 세계 생중계

새달 21일 밤 ‘아리랑’ 새 앨범

제작 과정 담은 다큐도 공개

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)

2026-02-04 23면

그룹 방탄소년단(BTS)이 다음달 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 정규 5집 발매 기념 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 개최한다. 이 공연은 넷플릭스를 통해 전세계에 생중계될 예정이다.방탄소년단 소속사 빅히트뮤직은 이번 공연이 방탄소년단의 컴백 앨범 타이틀곡을 비롯한 신곡 무대를 처음 공개하는 무대라고 밝혔다. 빅히트뮤직은 “광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음”이라며 “한국 문화사에 또 하나의 이정표를 세울 것”이라고 말했다.방탄소년단은 2020년 미국 NBC TV ‘더 투나이트 쇼 스타링 지미 팰런’의 스페셜 주간 기획으로 경복궁 근정전과 경회루를 배경으로 무대를 선보인 바 있다. 약 5년 반 만에 서울 도심 한복판에서 펼쳐지는 이번 공연은 방탄소년단의 새로운 출발을 알리는 순간이 될 전망이다.광화문 광장 공연은 넷플릭스를 통해 전세계 190여개국에 생중계된다. 한국에서 열리는 주요 이벤트를 넷플릭스로 실시간 생중계하는 것도 이번이 처음이다. 빅히트뮤직은 “신보 ‘아리랑’은 방탄소년단의 출발점, 정체성, 지금 이들이 전하고 싶은 감정을 담은 음반”이라면서 “아리랑이라는 단어가 주는 상징적인 의미도 있는 만큼 한국을 대표하는 공간에서 첫 무대를 마련하고자 했다”고 광화문 광장에서 컴백 공연을 여는 취지를 설명했다.방탄소년단의 새 앨범 제작 과정을 다룬 다큐멘터리 영화 ‘BTS: 더 리턴’도 다음달 27일 넷플릭스에서 공개된다. 다큐멘터리는 3년 9개월 만에 신보를 발매하는 이들이 음악 작업을 하면서 겪은 고민과 지금의 방탄소년단을 완성해 가는 과정을 담는다.방탄소년단의 정규 5집 앨범 ‘아리랑’은 다음달 20일 오후 1시 발매된다. 앨범에는 팀의 정체성, 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다룬 신곡 14곡이 수록될 예정이다.이은주 기자