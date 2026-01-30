류진 한경협 회장 “리더십 핵심은 신뢰”

청년 150명과 ‘퓨처 리더스 캠프’

한국경제인협회는 29일 강원 강릉에서 2030세대 청년 150명과 함께하는 ‘2026 한경협 퓨처 리더스 캠프’를 개최했다.올해로 3회차인 퓨처 리더스 캠프는 ‘경계를 너머 내일을 상상하다’를 주제로 이날부터 2박 3일 간 진행된다. 청년 150명을 선발하는 공개 모집에 450명이 지원해 3대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.류진 한경협 회장은 캠프 토크콘서트에서 “한때 주문만 외우면 집으로 물건이 도착하는 상상이 오늘날 아마존을 만들었다”며 “그 상상을 현실로 만들기 위해서는 혼자만의 힘이 아니라 사람과의 관계 속에서 성장하는 과정이 필요하다”고 강조했다. 이어 미국 대통령 순방 때 고위 간부 대신 말단 직원에게 전적으로 브리핑을 맡겼던 콜린 파월 전 미국 국무장관의 사례를 들며 “사람을 움직이는 리더십의 핵심은 권위나 직위가 아니라 신뢰에 있다”고 말했다.남은 이틀 간에는 강석훈 에이블리 대표와 이소영 마이크로소프트 이사가 각각 스타트업의 기업가 정신과 인공지능(AI) 시대에 각광받는 인재의 조건에 대해 강연할 예정이다.곽소영 기자