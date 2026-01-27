‘황장엽 사건’ 장쩌민에게 보낸 YS 친서 공개

망명 협조한 中 정부에 사의 표명

대통령기록물 5만 4000여건 풀려

이미지 확대 김영삼 전 대통령이 1997년 3월 19일 장쩌민 당시 중국 주석에게 보낸 친서. 황장엽 북한 노동당 전 비서 망명 처리가 국제법과 국제관례에 따라 원만히 해결된 데 대해 중국 정부의 협조와 배려에 사의를 표하는 내용이 담겼다. 2026.1.27.

대통령기록관 제공

2026-01-28 23면

김영삼 전 대통령이 1997년 ‘황장엽 망명’과 관련해 장쩌민 전 중국 국가주석에게 보낸 서한을 비롯한 대통령기록물 5만 4000여건이 대중에 공개된다.행정안전부 대통령기록관은 27일 국가 안보와 정책 보안을 이유로 비공개했던 대통령기록물을 28일부터 홈페이지를 통해 대중에 공개한다고 밝혔다. 김 전 대통령이 장 주석에게 보낸 서한에는 황장엽 전 북한 노동당 비서의 망명 처리가 국제법 등에 따라 원만히 해결된 데 대해 중국 정부의 협조와 배려에 사의를 표하는 내용이 담겼다.친서 전달 사실과 주요 내용은 당시 언론에 보도됐으나, 친서 전문이 공개된 건 처음이다. 정상 간 긴밀한 대화가 담긴 외교 서한이라는 점에서 역사적 가치가 높다는 평가가 나온다.아울러 이명박 정부의 ‘국가상징거리 조성계획’, 박근혜 정부의 ‘대통령직 인수위원회 업무보고’ 등 국가 운영의 기틀을 마련하는 과정이 담긴 핵심 보고·회의 자료도 공개 대상에 포함됐다.세종 김중래 기자