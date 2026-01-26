“국경 초월한 희생 기억합니다”…‘한일 가교’ 이수현 의인 25주기

유가족·주일 한국대사 등 100명

日 신오쿠보역서 추도식·문화제

이시바 前총리 방한 때 묘소 참배

이미지 확대 26일 신오쿠보역 계단 벽면에 새겨진 이수현씨의 추모 동판에 헌화하는 모친 신윤찬씨.

주일한국대사관 제공

2026-01-27 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“국경을 초월한 이수현씨의 용기를 기억하자.”선로에 떨어진 일본인을 구하려다 숨진 고 이수현(1974~2001) 씨의 25주기 추도식이 26일 일본 도쿄 JR 신오쿠보역에서 열렸다. 이날 추도식이 열린 신오쿠보역 플랫폼에는 모친 신윤찬 씨와 이혁 주일 한국대사, LSH아시아장학회·신주쿠한국상인연합회 관계자 등 약 100명이 참석해 헌화와 묵념으로 고인을 기렸다. 잠시 발길을 멈추고 동참하는 승객들의 행렬도 이어졌다.사고는 2001년 1월 26일 발생했다. 당시 한국인 유학생이던 이씨(26)와 일본인 사진작가 세키네 시지로 씨(47)는 신오쿠보역 선로로 추락한 남성을 구하기 위해 선로로 내려갔다가 접근하던 열차에 잇따라 치여 숨졌다.사건 직후 일본 사회에는 그를 기리는 움직임이 확산됐다. JR동일본은 신오쿠보역 계단 벽면에 이씨의 이름을 새긴 추모 동판을 설치했고 이수현 추모비는 한일 우호의 상징으로 자리 잡았다. 지난해 9월에는 한일 정상회담 참석을 위해 방한한 이시바 시게루 전 일본 총리가 부산 금정구 영락공원을 찾아 그의 묘지를 참배하기도 했다.유족은 생전 “한일 양국의 가교가 되고 싶다”고 말해온 이 씨의 뜻을 기리기 위해 위로금 등을 모아 장학기금을 설립했고 현재까지 19개 국가·지역에서 총 1236명의 유학생이 장학 혜택을 받았다. 신윤찬 씨는 “아들이 꿈꿨던 한일의 다리가 사람과 사람 사이의 신뢰로 이어지길 바란다”고 말했다.추모식 이후 인근 행사장에서는 추도 문화제도 열렸다.이 대사는 김현숙 도쿄총영사가 대독한 추도사를 통해 “이수현 씨의 숭고한 희생을 기억하는 데 그치지 않고, 그 정신이 한일 관계 전반에서 꽃피우고 열매 맺도록 만드는 것이 우리의 과제”라고 말했다. 이어 “그의 의롭고 따뜻한 정신을 이어받아 양국 국민이 함께 걸어간다면 한일 관계는 더욱 성숙해지고 두 나라는 지속 가능한 미래로 나아갈 수 있을 것”이라고 강조했다.도쿄 명희진 특파원