“피자 보내라” 대통령이 칭찬한 경찰 특별포상

공공기관 동해·독도 오표기 수정
허정훈 경감 등 31명 첫 성과금
이재명 대통령이 ‘피자라도 보내 주라’며 칭찬했던 경찰관이 올해 신설된 특별포상 수상자로 선정됐다.
18일 경찰청에 따르면 지난 16일 개최된 제1회 포상금 심의위원회는 서울청 치안정보분석과의 허정훈 경감에게 200만원 포상을 결정했다.
허 경감은 공공기관 1626개의 누리집을 전수 확인해 동해를 일본해로, 독도를 리앙쿠르 암초로 잘못 표기한 10개를 찾아 보고한 공로를 인정받았다.
강훈식 대통령비서실장은 지난 2일 유튜브 방송에 출연해 이 같은 내용을 언급하며 이 대통령이 직접 칭찬했다고 밝혀 화제를 모았다.
강 실장은 이 대통령이 “높은 사람이 낸 의견이 아닐 텐데, 담당 공무원의 아이디어일 것”이라며 “찾아서 포상이라도 좀 하라”고 지시했다고 밝혔다. 또 ‘포상은 절차와 기준이 있다’고 하자 “그러면 피자라도 보내 줘요, 대통령실에서”라고 언급했다고 전했다.
경찰은 지난해 12월 탁월한 성과를 내는 공무원에게 파격 포상하라는 이 대통령의 지시에 따라 최근 ‘특별성과 포상금 제도’를 신설해 허 경감 등 31명을 선정했다. 캄보디아 ‘코리아 전담반’에서 50여일 동안 135명을 검거하고 4명을 구출한 경남청 소속 박동기 경정 등 7명에게도 포상금 2000만원이 수여된다.
신융아 기자
2026-01-19 23면
