뉴진스 하니 잡고 다니엘과 이별한 어도어

“민희진·다니엘에 법적 책임 물을 것

민지와 이해 넓히기 위해 논의 지속”

이미지 확대 뉴진스 하니

이미지 확대 뉴진스 다니엘

2025-12-30 32면

걸그룹 뉴진스 멤버 하니는 소속사 어도어에 복귀하기로 했지만 다니엘은 계약 해지 통보를 받았다.어도어는 29일 “하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께하기로 결정했다”면서 “다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단하여 금일 전속계약 해지를 통보했다”고 밝혔다. 그러면서 어도어는 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해 법적 책임을 물을 예정”이라고 덧붙였다.뉴진스 멤버들은 하이브와 갈등 끝에 해임된 민 전 대표의 복귀를 요구했으나 받아들여지지 않자 지난해 11월 전속계약 위반을 이유로 계약이 끝났다고 주장했다. 이에 대해 어도어는 전속계약 유효확인 소송을 제기했고 법원은 1심에서 어도어의 손을 들어줬다.이후 뉴진스 멤버 해린과 혜인은 지난달 소속사에 복귀 의사를 밝혔고 이어 하니와 민지, 다니엘도 복귀하겠다는 뜻을 전했다.어도어는 현재 민지와는 논의를 이어가고 있다고 설명했다. 어도어는 “민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속해 이어가고 있다”고 밝혔다.이은주 기자