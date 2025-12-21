과학기술혁신대상에 이병헌 5극 3특 특위위원장

기경학회, 서울대 삼성센터서 시상

기술혁신대상엔 전략컨설팅집현

이미지 확대 이병헌 지방시대위원회 5극 3특 특별위원회 위원장(광운대 경영대학 교수)

2025-12-22 27면

이병헌 지방시대위원회 5극 3특 특별위원회 위원장(광운대 경영대학 교수)이 과학기술혁신대상을 수상했다.기술경영경제학회(회장 손병호)는 과학기술혁신 분야에서 선도적인 연구 성과를 이룬 공로를 인정해 이 위원장을 과학기술정보통신부 장관 표창인 과학기술혁신대상 수상자로 선정했다. ‘제4회 대한민국 과학기술혁신대상 및 기술혁신대상’ 시상식은 지난 19일 서울대 호암교수회관 삼성컨벤션센터에서 열렸다.기관·기업 부문에서는 전략컨설팅집현이 기술·산업 혁신 성과 창출로 국가 경쟁력 제고에 이바지한 점을 인정받아 기술혁신대상(산업통상자원부 장관 표창)을 받았다.시상식과 함께 열린 동계학술대회에서는 인공지능(AI)을 비롯한 과학기술 혁신 전략을 주제로 기조 강연과 학술 세션이 진행됐다. 육심나 카카오 ESG 부사장과 이재욱 서울대 인공지능(AI) 연구원장이 기조 강연자로 나섰다. 학회는 내년 5월 영국 케임브리지대, 일본 도쿄대, 중국 칭화대 등 국내외 저명 학자들이 참여하는 국제 학술워크숍을 열고, 기술 주권 시대의 연구개발(R&D) 협력 방안을 논의할 계획이다.세종 한지은 기자