“화해할 수 없는 차이”… 니콜 키드먼 19년 만에 파경

호주 출신 할리우드 배우 니콜 키드먼(58)이 컨트리 가수인 남편 키스 어번(58)과 결혼 19년 만에 결별했다.피플지는 지난달 30일(현지시간) 키드먼이 어번과의 이혼 소송을 제기했으며, 사유로는 ‘화해할 수 없는 차이’를 들었다고 보도했다. 피플은 소식통을 인용해 “키드먼은 결혼 생활을 지키고 싶었고 자신이 해낼 수 있다고 믿었지만, 상처받은 데다 배신감을 느끼고 있다”면서 키드먼은 결코 가볍게 결정을 내리지 않았다고 전했다.키드먼은 1990년 할리우드 스타인 톰 크루즈와 결혼했으나 2001년 이혼했으며, 어번과의 사이에 두 딸 선데이 로즈(17)와 페이스 마거릿(14)을 뒀다. 키드먼은 연간 306일, 어번은 59일을 자녀들과 보내기로 하는 양육 계획에 합의한 것으로 이혼 소장에 명시됐다. 이미 별거 중인 두 사람은 가족 구성원에 대해 험담하지 않기로 합의했으며 키드먼은 지난달 6일, 어번은 지난 8월 29일 소장에 서명했다.키드먼은 2013년 잡지 인터뷰에서 크루즈와의 결혼 생활은 ‘도취’였지만 어번과는 ‘진정한 사랑’이라고 말한 바 있다. 키드먼과 어번은 모두 호주 출신으로 2005년 호주인을 기리는 행사에서 만나 이듬해 시드니에서 결혼식을 올렸다. 당시 키드먼은 크루즈와 함께 입양한 딸 벨라(32)와 아들 코너(30)를 키우고 있었다.윤창수 전문기자