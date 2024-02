“정떨어진다”…‘한국인’ 이강인 있는데 “해피 중국설”이라는 PSG

▲ 서경덕 교수 인스타그램 캡처

이강인이 뛰고 있는 프랑스 프로축구팀 파리 생제르맹(PSG)이 최근 소셜미디어(SNS)에 올린 글에서 ‘음력설’(Lunar New Year) 대신 ‘중국설’(Chinese New Year)로 표기해 비판이 제기됐다.서경덕 성신여대 교수는 13일 인스타그램을 통해 “유럽 명문 구단들이 설을 맞아 음력설이 아닌 중국설로 표기해 논란이 됐다”며 “프랑스 리그 PSG, 스페인 리그 레알 마드리드. 이탈리아 리그 AC밀란 등에서 중국설로 표기했다”고 밝혔다.실제 PSG는 공식 SNS에 새로운 디자인의 유니폼을 소개하며 “특별한 중국설 프린팅이 담긴 유니폼을 구매할 수 있다”고 전했다. 이에 한국 팬들은 ‘이강인 소속돼 있는데 중국설이라니’, ‘한국 선수 없는 구단도 아니고’, ‘정떨어진다’ 등의 반응을 보였다.서 교수는 “음력설은 한국을 비롯한 베트남, 필리핀, 인도네시아 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절”이라며 “유럽 명문 구단들이 중국만의 명절인 양 중국설로 표기한 것은 아시아권의 보편적인 문화를 무시하는 처사”라고 지적했다.이어 “지난해 말 유엔이 음력설을 ‘선택 휴일’로 지정했고, 올해 초 미국 뉴저지주 상원이 음력설을 기념일로 제정하는 결의안을 채택하는 등 미국 내에서도 많은 변화가 일고 있다”고 소개하기도 했다.앞서 지난해 12월 22일(현지시간) 제78차 유엔 총회 회의에서 음력설을 ‘유동적 휴일’(floating holiday)로 지정하는 결의안이 만장일치로 채택된 바 있다.서 교수는 또 “2021년 캐나다 총리가 설 당일 중계된 뉴스에서 ‘Happy Lunar new year. 감사합니다’라고 축하 인사를 해 화제가 된 것처럼 세계적인 추세가 음력설 표기로 바뀌고 있는 상황”이라고 설명했다.그러면서 “유럽 명문 구단들에 음력설 표기에 대한 정당성을 알리는 항의 메일을 곧 보낼 예정”이라며 “내년부터는 유럽 명문 구단들도 음력설 표기를 제대로 할 수 있도록 바꿔볼 것”이라고 강조했다.설은 중국은 물론 한국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아 등 동아시아 국가들이 공식 휴일로 지정한 명절이다.지난 2004년부터 미국 내 한인 교포 사회와 베트남 사회가 중국설을 음력설로 바로잡아야 한다는 캠페인을 펼치면서, 중국 네티즌들은 음력설에 대해 민감한 반응을 보여왔다.윤예림 기자