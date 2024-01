상명대학교(총장 홍성태)는 공과대학 휴먼지능로봇공학과 백수황 교수의 근거리 이동 모빌리티의 구동용 모터 활용 등이 가능한 공동 연구 논문이 미국 기계학회 국제 학술대회에서 최우수 논문으로 선정됐다고 12일 밝혔다.상명대에 따르면 백 교수는 한밭대 기계소재융합시스템공학과 김완진 교수와 공동 연구한 논문이 미국기계학회(ASME) 주관한 ‘2023 ISPS(Information Storage & Processing Systems)’에서 최우수 논문으로 선정됐다.‘새로운 컨시퀀트 폴 모터의 토크 특성 향상을 위한 회전자 극 설계 최적화( Optimization of Rotor Pole Design to Improve Torque Characteristics of Novel Consequent Pole Machine’ 논문은 기존의 영구자석형 모터에 비해 토크 특성과 리플, 자석 부피당 출력밀도 향상을 위한 새로운 CPM(Consequent Pole Machine)을 제안했다.이번 연구를 반영해 최적 설계된 모터는 근거리 이동 모빌리티의 구동용 모터로 활용할 수 있으며, 기구적 치수 소형화 등을 현실화했다.감속기가 없는 구조로 모터의 회생제동을 통해 전력을 회수해 배터리 충전이 가능하도록 설계한 시스템은 1회 충전에 의한 주행거리를 증가시켰다.천안 이종익 기자