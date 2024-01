▲ 배경율 KISDI 원장이 한미경제학회 포럼에서 ‘국내외 환경변화에 따른 중장기 ICT 산업전망’을 주제로 발표를 하고 있다.

정보통신정책연구원(KISDI·원장 배경율)은 7일(현지시간) 미국 텍사스에서 개최된 한미경제학회(KAEA) 정책포럼인 ‘THE KOREA-AMERICA ECONOMIC ASSOCIATION’에서 ‘국내외 환경변화에 따른 중장기 ICT 산업전망’(Medium and Long-term ICT Industry Outlook amid Changing Domestic and Global Conditions)을 주제로 올해 ICT 산업전망을 발표했다.배 원장은 “2024년 국내 ICT산업 생산은 반도체·SSD의 고성장으로 전년대비 7.4% 증가한 545.6조 원으로 전망하고, 2024년 국내 ICT산업 수출은 반도체·SSD의 글로벌 수요 확대와 가격 상승으로 전년대비 17.9% 증가한 2,205억 달러로 전망된다”고 밝혔다.본 포럼에서 배 원장은 글로벌 대외경제 현황·전망에 대해 장유순 한미경제학회장, 정광수 한미경제학회 당선회장, Hyejin Park(Université de Montréal), Ami Ko(Georgetown University), Alexandre Gaillard(Princeton University), Gueyon Kim(University of California-Santa Cruz), B. Douglas Bernheim(Stanford University), Jeffrey Naecker(Google) 등 미 경제학자들과 논의·토론을 진행했다.온라인뉴스팀