트레이시 채프먼의 ‘패스트 카’ 35년 만의 역주행이 갖는 의미

▲ 트레이시 채프먼

미국 포크 가수 트레이시 채프먼(59)은 국내 포크 팬들 사이에서도 그렇게 널리 알려진 편이 아니다. 여성이지만 남성 목소리로도 들리는 독특한 음색으로 한 번 들으면 사로잡히게 된다. 위 유튜브 동영상 가운데 세 번째 트랙 ‘스탠드 바이 미’를 들으면 금세 반할 것이다. 아름답고 편한 노랫말을 지어내는 솜씨에 편안함과 강렬함을 동시에 발산하는 싱어송라이터 자질까지 겸비했다.가난에서 벗어나려는 일에 관한 아름다운 그의 노래 ‘패스트 카’가 발표 35년 만에 미국 컨트리음악 스타 루크 콤스에 의해 리메이크되면서 올해 미국의 어디를 가나 들을 수 있는 노래 중 하나였다고 영국 BBC가 23일(현지시간) 전했다.노래 가사 중에 “나는 누군가가, 누군가가, 누군가가 될 수 있다는 느낌이 들었어”(I had a feeling I could be someone, be someone, be someone)가 나오는데 콤스가 멋들어지게 소화했다. 지난 7월 빌보드 핫 100 차트 2위까지 올랐다. 지난달에는 컨트리음악협회가 올해의 노래로 선정했다. 흑인 여성으로는 처음 차지하는 영광이다. 콤스는 그래미 컨트리음악 솔로 퍼포먼스 수상의 영예를 누렸다.채프먼이 국제적으로 알려지게 된 것은 넬슨 만델라 탄생 70주년이던 1988년 6월 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 헌정 공연 무대에 서면서였다. 전 세계 시청자들이 TV 중계를 통해 그의 실력을 확인했다.마침 함께 초대된 스티브 원더가 백보컬 트랙을 담은 하드디스크를 잃어버렸다며 노래할 수가 없다고 했는데 채프먼이 재빨리 기타 반주를 해주며 백보컬을 완벽하게 소화해냈다. 원래 세 곡을 불렀는데 청중이 앙코르를 외쳐 ‘패스트 카’와 인종격리에 관한 노래 ‘어크로스 더 라인스’를 불렀는데 이 일이 그를 스타덤에 올려놓았다. 데뷔 앨범은 2000만장 넘게 팔려 역대 가장 성공한 싱어송라이터 앨범 중 하나로 꼽힌다.채프먼은 오하이오주 클리블랜드 출신이고, 콤스는 노스캐롤라이나주 출신으로 내시빌에서 활동하고 있다. 각자가 포크, 컨트리음악으로 다른 장르에서 활동했다. 채프먼은 “내 이름이 컨트리 차트에 올라올 줄은 정말 예상하지 못했는데 영광스럽긴 하다”고 빌보드에 털어놓았다. 포브스의 음악 전문기자 휴 매킨타이어는 커버곡이 성공한 것은 장르를 달리 했기 때문이 아니라 워낙 원곡이 좋아서라고 단언했다. “콤스는 그 노래를 전혀 모르던 사람, 기억하지만 한동안 듣지 못했던 사람에게 다가갈 만큼 충분한 플랫폼을 갖고 있었다.”일간 워싱턴포스트(WP)의 에밀리 야르는 흑인 퀴어(성적 소수자) 여성이란 사실 때문에 채프먼의 성공이 가려진다고 지적했다. 특히 보수적인 컨트리음악계에서 그녀가 받아들여지기 힘들었다는 것이다.음악평론가이며 ‘Record Collecting for Girls’ 저자인 코트니 스미스는 콤스의 커버 버전을 듣고 채프먼의 원곡과 너무 닮아 놀랐고, 컨트리 백인 남성 가수가 태어나기도 2년 전에 나온 노래를 선택했다는 것에 놀랐다고 털어놓았다. 스미스는 콤스의 예상치 못한 선택이 “컨트리 장르의 노스탈지아에 얘기를 건 것이지만 록음악의 노스탈지아는 밀어내고, 덜 남부적이며 덜 남성적인 것으로 끌어간 것”이라고 지적했다.임병선 선임기자