상명대 학부생 연구팀 논문 2편 ‘국제학술대회’ 최우수 논문 선정

▲ 상명대 전경. 서울신문DB

상명대학교(총장 홍성태)는 공과대학 스마트정보통신공학과 학생들의 연구논문 2편이 대한전기학회 전기설비부문회 국제학술대회 ICEF 2023에서 각각 학부생 최우수 논문상을 받았다고 1일 밝혔다.이번 ICEF 2023(International Conference on Electrical Facilities and information technologies 2023)에는 총 7개국 132편 150여 명의 참가자의 우수 논문이 발표됐다.최우수 논문으로 선정된 상명대 학생들의 논문은 ‘저가 센서를 사용하여 제작한 가상현실 트래커와 고가 센서 제품군의 성능과 비용의 비교 분석(Cost Comparison and Analysis of VR Tracker Manufacturing with Low-cost Sensor and High value Sensor)’이다.이 논문은 IMU 센서를 활용해서 저가의 VR 트래커를 개발하고 이를 실제 시장에서 판매하는 고가 제품에 적용된 센서의 성능과 비교해 비용적인 측면에서 큰 감소율과 효율성을 보여줬다.또 최우수 논문상을 받은 ‘실제 물리적 환경 기반의 평면 검출 기술을 과학 실험에 활용하는 방안에 관한 연구(Utilizing Plane Detection Technology based on Actual Physical Environment for Classroom Experiments)’는 AR 교육에 마커 기반 인식 방식의 한계를 타파할 수 있는 평면 검출 적용 방안을 개발했다.스마트정보통신공학과 최주희 교수는 “이번 우수 논문상을 받은 학부 연구생들은 학생 스스로 주도적인 연구 활동과 함께 창의적인 문제 해결 능력으로 문제점을 해결하는 모습을 보여줬다”고 말했다.천안 이종익 기자