한-아세안센터, 내일 ‘ESG 포럼’… 아세안 ESG 이슈·활용 방안 논의

▲ 오는 21일 열리는 ‘한-아세안 ESG 포럼’. 한-아세안센터 제공

한-아세안센터(사무총장 김해용)는 21일 한-아세안 ESG 포럼을 개최한다고 20일 밝혔다.‘한-아세안 ESG 가이드북: ESG Practices in ASEAN and Korea: Pathways Towards Sustainability’ 발간 기념으로 개최되는 이번 포럼에서는 한국과 아세안의 ESG 전문가들이 모여, 급변하는 세계 경제환경에서의 ESG 주요 이슈 및 활용 방안에 대해 논의할 예정이다.한-아세안센터는 지난 2022년부터 2개년에 걸쳐 한국과 아세안의 ESG 현황, 국별 및 주요 산업별 ESG 정책 이니셔티브와 주요 사례를 조사한 보고서 발간을 준비해왔다. 동 보고서는 말레이시아 소재 아시아경영대학원 아세안연구센터와 고려대학교 아세아문제연구원 아세안센터 연구진이 참여했으며, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 협력으로 집필됐다.이번 포럼에서는 총 3 개의 세션을 통해 한국과 아세안의 ESG 정책 및 발전 상황을 돌아보고, 양 지역의 무역투자 및 중소기업의 시장진출 활성화를 위한 ESG 협력 방안을 심도 있게 논의할 예정이다.첫 번째 세션에서는 ‘한-아세안 ESG 가이드북’ 조사를 총괄한 멜라티 눙사리(Dr. Melati Nungsari) 말레이시아 아시아경영대학원 부학장이 연구 주요 내용과 시사점을 발표한다.두 번째 세션은 아세안 역내 차원에서 아세안의 통합과 발전을 위한 ESG의 역할에 대해 다룬다. 총 4명의 아세안 ESG 전문가들이 각각 ▲아세안 ESG 택소노미와 주요 이니셔티브, ▲외부환경 대비 지속가능한 공급망 구축을 위한 아세안 기업의 과제, ▲아세안 ESG 전략 및 중소기업의 ESG 공시, ▲아세안 중소기업의 녹색 전환을 위한 녹색금융과 역량강화 방안 등 총 네 가지 주제로 발표를 진행하며, 이후 신부남 외교부 前기후변화대사 및 한국유엔협회 부회장이 좌장으로 토론을 진행한다.마지막 세션에서는 지속가능한 한-아세안 파트너십을 위한 ESG의 역할을 주제로 ▲녹색 전환을 위한 아세안 중소기업 역량강화 및 기후금융, ▲ESG 동향 및 한국 중소기업 지원 전략, ▲한국과 아세안 간 지속가능한 공급망 협력방안, ▲아세안에 진출한 한국 및 글로벌 기업의 ESG 사례 등에 대해 국내 전문가들이 발표를 진행하며, ‘한-아세안 ESG 가이드북’의 한-아세안 챕터를 집필한 고영경 고려대학교 아세아문제연구원 아세안센터 연구교수가 좌장으로 참여한다.한-아세안센터 김해용 사무총장은 “’한-아세안 ESG 가이드북’ 발간과 ESG 포럼은 양 지역의 ESG 협력의 첫걸음을 떼는 시도라는 점에서 더욱 의미 있다”고 강조하며 “앞으로 ESG 관련 협력 범위를 확장해 다양한 산업군의 무역 및 투자 기회를 창출함으로써 한-아세안 파트너십 강화에 기여하겠다”고 밝혔다. ‘한-아세안 ESG 가이드북’은 영문으로 발간되며, 한-아세안센터 홈페이지에서 21일부터 확인 가능하다.온라인뉴스팀