“I am 공정” 적은 조국, 수정한 글엔… 尹 겨냥?

▲ ‘자녀 입시 비리·감찰 무마 의혹’으로 재판에 넘겨진 조국 전 법무부 장관이 16일 오후 서울 서초구 서울고법에서 열리는 2심 속행 공판에 출석하고 있다. 2023.10.16 연합뉴스

▲ 조국 전 법무부 장관이 “1 am 공정” 등 글을 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 비판이 쏟아지자 자신을 가리킨 표현이 아니라는 취지로 글을 수정했다. 조 전 장관 페이스북 캡처

조국 전 법무부 장관이 “1 am 공정” 등 글을 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 비판이 쏟아지자 자신을 가리킨 표현이 아니라는 취지로 글을 수정했다.조 전 장관은 지난 2일 오전 자신의 페이스북에 “I am 신뢰. I am 공정. I am 상식. I am 법치. I am 정의”라는 글을 올렸다.최근 온라인상에서 패러디되고 있는 ‘전청조 화법’을 따라한 것으로 보인다. 재벌 3세 행세를 하며 전 펜싱 국가대표 남현희씨에게 접근해 결혼 예정임을 발표했다 사기 의혹이 불거져 체포된 전청조씨가 사용했던 “I am 신뢰에요”는 국어와 영어를 엉터리로 섞어 쓴 점이 웃음을 유발하며 유행하고 있다.조 전 장관이 이 같은 글을 올린 직후 일부 네티즌은 입시비리 등 혐의로 재판에 넘겨졌던 조 전 장관이 할 수 있는 말이냐며 비판을 쏟아냈다.그러자 조 전 장관은 이를 의식한 듯 4시간여 만에 글을 수정했다. 기존 글은 그대로 둔 상태에서 마지막에 “누가 떠오르나요?”라는 문구를 추가했다. “1 am 공정”이 가리킨 대상이 자신이 아닌 3자라는 점을 부각한 것으로 보인다.공정과 상식, 법치, 정의 등 단어는 윤석열 대통령이 지난 대선 국면과 취임 후 연설 등에서 지속적으로 사용해온 단어들이다. 이 때문에 윤 대통령을 겨냥해 비판하려는 취지에서 올린 글이 아니냐는 해석이 제기된다.조 전 장관은 글에는 그의 지지자들이 윤 대통령 캐리커처 이미지를 올리는가 하면 “I am 무능”, “I am 남탓”, “I am 제왕” 등 댓글을 달았다.한편 조 전 장관은 입시비리 등 혐의로 기소돼 현재 항소심이 진행 중이다. 지난 2월 1심은 13개 혐의 중 8개를 유죄로 판단하고 징역 2년의 실형을 선고했다. 자녀 입시비리 혐의의 경우 7개 중 6개를 유죄로 봤다.이정수 기자