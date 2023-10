대체육으로 만두·잡채 만들어…‘K-비건식품’ 해외시장 공략

가치소비·종교 등 넓은 해외 비건시장 공략

만두, 식빵 등 식물성 상품 수출 늘려

국내서도 대체식품 브랜드 출시·투자

▲ 식물성 대체육을 활용해 인도네시아 뚜레쥬르에서 출시한 ‘잡채 고로케’. CJ푸드빌 제공

▲ 해외 시장에 출시된 비비고 식물성 트레이 만두 상품 2종. CJ제일제당 제공

최근 미국에서 비건(채식주의) 식품으로 한국식 냉동김밥이 인기를 끄는 등 한식이 비건 시장의 주목을 받고 있다. 국내 식품기업도 식물성 상품을 개발해 해외 판로를 넓히는 한편, 국내에서도 연구와 투자를 지속하는 모습이다.19일 관련 업계에 따르면 CJ푸드빌의 베이커리 뚜레쥬르는 미국, 인도네시아 등 해외에서 식물성 기반 제품을 확대하기로 했다. 앞서 6월 미국 뚜레쥬르에서 식물성 식빵 2종을 출시했는데, 출시 3개월 만에 식빵 카테고리 내 매출의 10% 비중을 차지하는 등 호응이 높다. 이후 식물성 식빵을 응용한 ‘너티 크림 스틱 브레드’ 등의 제품 3종을 선보였는데, 월 평균 판매량이 1만2000개를 넘는 등 긍정적 반응을 얻었다.인도네시아에서는 무슬림 국가 특성을 반영해 대체육을 활용한 신제품 2종을 출시했다. 돼지고기나 치킨 대신 대두 단백질을 사용한 ‘잡채고로케’, ‘크리스피 치킨 버거’ 등이다.CJ푸드빌 관계자는 “식물성 제품은 맛이 없다는 편견을 깨고 맛과 건강, 환경을 모두 생각한 제품 개발에 매진하고 있다”라면서 “먼저 선보인 제품들의 경쟁력을 확인한 만큼 추후에도 관련 제품 개발을 적극 추진할 예정”이라고 말했다.CJ제일제당도 전략 상품인 만두를 식물성 상품으로 만들어 글로벌 시장에서 입지를 넓히고 있다. 지난 18일 트레이에 담은 식물성 만두 2종을 영국, 호주, 싱가포르에 출시해 각국 대형 유통채널 위주로 판매한다.CJ제일제당은 지난 2021년 말 식물성 식품사업을 시작했는데, 글로벌 시장에서 대표 브랜드 ‘비비고’를 달아 30여개국에서 운영하고 있다. 올해 3분기까지 식물성 만두 수출액은 전년 동기 대비 3배 가량 증가하는 등 시장에서 본격적 성과를 내고 있다. 식물성 단백질은 독자적으로 개발한 ‘TVP’를 활용했는데, 유럽 시장에서는 비건 인증 ‘V라벨’을 획득하는 등 브랜드 신뢰도도 높였다.농심은 배양육, 스마트팜 등의 기술을 가진 스타트업 육성에 집중하기 위해 벤처펀드에 총 100억원을 출자했다. 특히 배양육은 최근 세계적으로 친환경 열풍이 불고 있는 가운데, 기존 고기와 가장 유사한 형태의 대체육 식품이 될 것으로 기대돼 잠재적 성장 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 농심은 그간 ‘베지가든’ 브랜드로 식물성 대체육 사업을 추진해온 만큼 배양육 기술을 갖춘 스타트업의 발굴과 협업으로 큰 시너지 효과를 누릴 수 있을 것으로 내다봤다.신세계푸드는 지난달 식물성 대안식 브랜드 ‘유아왓유잇(You are What you Eat)’을 론칭했다. ‘더 나은 나와 지구를 위한 맛있는 식물성 대안식’을 콘셉트로 브랜드를 개발했다. 신세계푸드가 2021년 선보인 대안육 ‘베러미트(Better Meat)’를 비롯해 독자적 기술로 개발한 식물성 소스, 식물성 치즈, 오트밀크 등 다양한 대안식품을 재료로 활용해 만든 간편식과 외식 메뉴를 내놓고 있다.김현이 기자