삶·기술 향유하는 공간으로…해외서 빛난 ‘K건설 디자인’

건설사들 세계적 디자인상 수상

▲ 현대건설이 미국 ‘그린 굿 디자인어워드 2023’에서 수상한 3D프린팅 어린이놀이시설 ‘달 놀이터’의 모습. 3차원(3D)프린팅 기술을 활용해 출력한 어린이 놀이시설물이다. 현대건설 제공

▲ DL이앤씨에 국내 건설사 최초로 ‘2023 IDEA 디자인 어워드’ 디자인 전략 부문 본상을 안겨 준 주택 브랜드 아크로(ACRO)와 e편한세상의 브랜드 가이드라인 아워 크리드(OUR CREED). DL이앤씨 제공

▲ 대우건설이 시공한 대치푸르지오써밋의 놀이시설 ‘아티스틱 플레이그라운드’의 모습. 국내 ‘2023 굿디자인 어워드’에서 굿디자인(GD) 마크를 획득했다. 대우건설 제공

▲ 독일 iF 디자인 어워드 본상을 받은 삼성물산 건설부문의 ‘래미안 유니버스’의 모습. 삼성물산 제공

●현대 3대 어워드 그랜드슬램 달성현대건설의 디자인 경쟁력은 세계적으로도 인정받는다. 최근 3년간 세계 3대 디자인 어워드에서 5회 수상하는 등 그랜드슬램을 달성했다. 또 국내 건설사 최초로 미국 굿디자인에 선정되는 등 국내외 각종 디자인상을 휩쓸며 ‘라이프스타일 리빙기업’ 디자인 경쟁력을 입증했다. 서울 힐스테이트 홍은 포레스트 놀이시설물인 ‘토끼 놀이터’(IDEA 2023 본상), 디에이치 반포 라클라스의 문주인 ‘디에이치 게이트 32-8’(iF 2022 본상), 같은 단지 조경 시설물인 ‘클라우드 워크 파빌리온’(레드닷 2022 본상) 등이 대표적이다.●DL이앤씨 IDEA ‘디자인 전략’ 본상DL이앤씨는 국내 건설사 최초로 올해 IDEA에서 ‘디자인 전략’ 부문 본상을 받았다. DL이앤씨가 수상한 디자인 전략 부문은 출품이 까다롭고 수상 기업도 많지 않다고 DL이앤씨는 설명했다. 디자인 전략 부문 수상은 건설사로서는 처음이고 국내 기업 전체를 통틀어 세 번째다.●대우 조경·써밋갤러리 IDEA 본상대우건설은 지난 8월 경기 ‘안산 푸르지오브리파크’의 조경 공간인 ‘돌과 빛의 풍경’과 서울 강남구 대치동에 있는 하이엔드 브랜드 체험 공간 ‘써밋갤러리’로 IDEA 2023 본상을 받았다. 앞서 4월에는 ‘푸르지오 에디션 전시관’으로 iF 2023 본상을 받기도 했다. 조경 공간 ‘돌과 빛의 풍경’은 푸르지오의 통합 디자인이 구현된 조경 테마다. 건축물의 곡선형 데크라인, 메인 조경 동선과 수경시설 라인에 통일성을 부여해 자칫 분리돼 보일 수 있는 실내 공간과 실외 공간의 유연한 확장을 도모했다. 수경시설에는 특화 조명이 적용돼 다채로운 풍경을 선사한다.●롯데·호반도 iF 2023 본상롯데건설은 조경브랜드 ‘그린바이그루브’로 iF 2023 본상을 받았으며 호반건설 역시 iF 2023에서 건설 관리 솔루션 ‘쉐어드 세이프티’로 금상과 본상, 기업 홍보 브로셔로 본상을 받으며 3관왕에 올랐다.호반의 브로셔는 보이는 각도에 따라 다양한 모양으로 보이는 호반파크(호반 사옥)의 렌티큘러 방식을 표지 전면에 그대로 표현했다.윤수경 기자