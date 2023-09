국토정중앙 양구, ‘배꼽축제’ 오늘 개막

3일까지 레포츠공원…볼거리·즐길거리 가득

▲ 2022년 강원 양구 ‘배꼽축제’. 양구군 제공

▲ 2023년 강원 양구 ‘배꼽축제’ 리플렛. 양구군 제공

강원 양구의 대표축제인 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제가 1일 개막했다.‘세상에 없던 즐거움! 웃음이 평화다! YOU MUST COME 배꼽!’을 주제로 한 배꼽축제는 3일까지 양구읍 레포츠공원 일대에서 열린다.1일에는 나상도, 김수찬, 진혜진, 요요미, 박혜신, 박현빈 등의 가수가 무대에 오른 개막 축하 콘서트가 펼쳐지고, 무성영화 ‘검사와 여선생’도 상영한다. 2일에는 가족 뮤지컬 ‘가방 들어주는 아이’, 국악밴드 ‘더 튠’ 공연과 육중완 밴드, 경서예지, 포지션 등이 출연하는 ‘100×(배꼽) 콘서트’가 마련됐다.1·2일에는 불꽃놀이도 열려 밤하늘을 화려하게 장식한다. 3일에는 ‘프로레슬링 AKW’와 인치엘로, 아리엘이 출연하는 팝페라 공연이 열린다.축제 기간 상시 운영하는 체험 프로그램으로는 조각난 그림에 색을 칠한 뒤 색칠한 조각을 벽에 붙여 하나의 작품으로 만들어가는 ‘피스 앤 피스 200개의 배꼽’과 미션을 수행하면서 스티커를 모아 기념품을 수령하는 ‘국토정중앙 양구 100×(배꼽)을 찾아라’, ‘문어 물총 만들기’, ‘종이 미로’, ‘뽀글뽀글 고래낚시터’ 등이 있다.익스트림존, 고래놀이터, 힐링존 구역에서 스마트폰을 이용해 VR 증강현실 게임도 할 수 있다. 디스코팡팡과 유로번지, 바이킹, 에어바운스, 회전그네 등의 놀이기구도 운영한다.서흥원 양구군수는 “남녀노소 모두가 축제를 함께 즐길 수 있도록 축제장 구석구석을 즐길거리, 볼거리 등으로 가득 채웠다”고 말했다.양구 김정호 기자