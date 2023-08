락앤락, 메트로 머그·투웨이 텀블러 리뉴얼 출시

▲ 락앤락 ‘메트로 투웨이’. 락앤락 제공

▲ 락앤락 ‘메트로 머그’. 락앤락 제공

락앤락이 메트로 라인 인기 제품 2종을 리뉴얼 출시한다고 31일 밝혔다.이번에 새롭게 리뉴얼된 제품은 ‘메트로 머그’와 ‘메트로 투웨이’로, 트렌디한 7가지 색상을 적용해 출근이나 미팅, 휴가 등 다양한 데일리룩에 어울리는 세련된 컬러를 선보여 출시 전부터 기대를 모았다.락앤락은 MZ세대 직장인의 일상룩(OOTD)을 ON, OFF 스타일로 나누어 메트로 머그와 메트로 투웨이 컬러를 제안했다. 평소 출근룩에 맞춤인 포멀한 무드의 ‘ON Style’에는 ▲콘크리트 화이트 ▲모닝 세룰리안 블루 ▲로드사이드 트리 ▲시티 나잇 퍼플 컬러를, 퇴근 또는 주말에 어울리는 ‘OFF Style’ 캐쥬얼 웨어에는 ▲올드타운 아이보리 ▲로드 사인 그린 ▲코튼 캔디 핑크 컬러를 제안한다.락앤락 관계자는 “이번 메트로 컬러 리뉴얼을 통해 감각적인 스타일룩을 선호하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 소비자와 한층 가까워지고자 한다”며 “메트로 머그, 메트로 투웨이 텀블러는 안전한 소재와 뛰어난 기능성, 사용 편의성은 물론이고 트렌디한 컬러를 통해 심미성까지 갖춘 베버리지웨어”라고 전했다.새로운 컬러가 적용된 메트로 머그와 투웨이 텀블러는 락앤락몰에서 만나볼 수 있으며, 다음달 10일까지 29CM에서 출시 기념 프로모션도 진행한다.한편, 락앤락 메트로 시리즈는 2539 세대들에게 감각적인 베버리지웨어 제품으로 호평받고 있으며, 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 미국 IDEA(International Design Excellence Awards), 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 어워드를 포함해 저먼 어워드까지 수상하며 세계적으로 디자인 경쟁력을 인정받고 있다.서울비즈